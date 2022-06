Hoje é um bom dia para exercitar a solidariedade; doar sangue é um verdadeiro ato de amor

É hoje, nesta terça-feira(14), o Dia Mundial do Doador de Sangue e o ônibus do Hemorgs está no calçadão, em Alegrete.

A Campanha “Tenho amor, Tá no meu Sangue”, uma iniciativa da Nativa FM, Portal Alegrete Tudo e Hemocentro com apoio da Prefeitura de Alegrete, quer toda comunidade parceira desta ação em prol da vida.

O veículo veio de Porto Alegre, e ficará das 9h às 16h, nas imediações da rua General Sampaio, para realizar a coleta de sangue. Esta é uma ação que está inserida na programação de 23 anos da Nativa.

A Nativa FM e o PAT vão sortear brindes entre todos que comparecerem no calçadão para esta ação.

E, a Farmácia São João se uniu à campanha oferecendo alguns exames rápidos, gratuitos, como: de glicemia capilar, verificação de pressão e bioimpedância, assim como, o Consulado do Internacional, através do Cônsul Vilmar Freitas, estará sorteando uma passagem no ônibus com ingresso para o jogo no Beira Rio no próximo dia 5.

A assistente social, Fernanda Soares, destaca que é necessário estar de máscara para entrar no ônibus do Hemorgs.

Empresas, entidades, grupos familiares, amigos, homens e mulheres que queiram se engajar nessa causa, serão bem vindos. O período de doação deve variar entre 15 e 25 minutos, em razão da ficha que deverá ser preenchida. Os homens devem respeitar um período de dois meses entre uma coleta e outra, já para mulheres, o tempo é de três meses. Quem não souber a tipagem, é uma oportunidade de ter essa informação, além de vários exames que são realizados, tudo de forma gratuita.

Portanto, todos ficam convidados, doadores de sangue ou não a participarem dessa experiência solidária que salva vidas.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação:

Estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação.

A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas:

Estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação.