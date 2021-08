Nesta quinta-feira acontece mais uma ação de vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19 para a população com 25 anos ou mais no CTG Farroupilha. O trabalho será realizado somente no salão, portanto, não haverá o sistema drive thru.

A vacinação acontece a partir das 8h até enquanto houver doses. Nesta remessa serão apenas 960 imunizantes. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

No último dia 10 de agosto, 1.300 doses foram aplicadas. Desta forma, o Município está próximo dos 90% da população vacinada entre a primeira e segunda doses. Outro dado muito importante que foi um marco neste período de pandemia, foi de que após meses de muito trabalho exaustivo de toda rede de saúde, incluindo todos os profissionais que atuam nesta área e pessoas responsáveis por todo trabalho realizado, incluindo UPA, Santa Casa, Secretaria de Saúde, 10ª CRS, Prefeitura entre outros, Alegrete não teve registro de casos positivos. Esse dado também está acompanhada de uma UTI Covid, sem pacientes e há mais de cinco dias, sem registro de óbitos. Mas os cuidados precisam permanecer, como o uso da máscara, álcool em gel e distanciamento social.