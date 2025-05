Hoje, pessoas de todas as idades podem se vacinar contra a gripe na Praça Getúlio Vargas

Neste dia 31 de maio, será realizada uma ação de vacinação contra a Influenza na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete. A aplicação da vacina ocorrerá das 08h30 às 13h, na Central de Atendimento ao Turista (CAT). A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, que permanece abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde.

Conforme dados atualizados e repassados pelo profissional da área da saúde Marcos Dorneles Rego, a campanha de vacinação contra a Influenza deste ano apresenta índices preocupantes. A meta oficial é atingir 90% de cobertura entre os grupos prioritários, no entanto, nenhum grupo alcançou sequer metade desse percentual até o momento.

Entre as crianças, o índice de cobertura é de 25,99%. Este grupo é considerado um dos mais vulneráveis tanto pela facilidade de transmissão do vírus quanto pela suscetibilidade a complicações clínicas. As gestantes também estão com cobertura baixa, registrando 36,78%. Nesse público, os riscos envolvem tanto a saúde da mãe quanto do bebê. Já os idosos apresentam o maior índice entre os três grupos avaliados, com 44,24% de cobertura, ainda assim distante do ideal.

A cobertura vacinal geral é de 40,35%, número considerado crítico pelos profissionais de saúde. A baixa adesão compromete a eficácia da imunização coletiva, o que pode resultar em aumento da circulação do vírus, maior número de internações e óbitos por gripe, além de sobrecarregar o sistema de saúde.

A vacina é gratuita e está disponível para toda a população.