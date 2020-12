Hoje tem definição de bandeira, e os números da Covid em Alegrete e região são preocupantes

Nesta sexta-feira(18), mais um anúncio em relação à cor da bandeira é realizado pelo Governo do Estado.

Após oito meses de Distanciamento Controlado, pela primeira vez, duas regiões ficaram com o nível de restrição máximo previsto no sistema de enfrentamento à pandemia no Rio Grande do Sul. O governo do Estado divulgou na ultima segunda-feira (14/12) que as regiões de Bagé e de Pelotas estavam oficialmente em bandeira preta (risco epidemiológico altíssimo) a partir de terça (15).

O Gabinete de Crise indeferiu todos os pedidos de reconsideração feitos por associações regionais e municípios, principalmente devido à constante redução de leitos livresa de UTI. No caso de Pelotas, a solicitação havia sido enviada pela associação regional, enquanto em Bagé foi pelo município.

Assim, o mapa definitivo da 32ª semana do Distanciamento Controlado permaneceu com 18 regiões em bandeira vermelha (risco alto) e uma em laranja (médio), que é a região de Cruz Alta, conforme a classificação preliminar. A vigência das bandeiras segue até as 23h59 da próxima segunda-feira (21/12).

Porém, a classificação preliminar para a próxima semana acontece hoje para todo estado. Com a aproximação do Natal, muitos lojistas estavam temendo com relação a uma possível bandeira preta para Região 03, que Alegrete pertence. Mais uma vez, nesses últimos dias ocorreram períodos de lotação máxima nos leitos Covid-19, além da incidência de óbitos que aumentou, principalmente, na faixa etária mais idosa.

Em um comparativo recente, no mês de novembro foram cinco mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus, em pouco mais da metade do mês de dezembro este número já foi superado com folga. Em 17 dias, dezembro já contabiliza oito mortes causadas pela Covid-19.

Um número que também têm sido mais observado são os de pacientes ativos e aguardando resultado. Os ativos com o vírus não diminuiu de 600. Já os pacientes aguardando resultado chegou ao recorde de 267 neste dia 17.

Na segunda (7), foram registrados três óbitos no mesmo dia e, ontem 17, duas mortes. São números preocupantes que reforçam todos os apelos dos órgãos de saúde, comitê de combate ao Coronavírus e Prefeitura para que as pessoas evitem aglomerações, usem máscara e mantenham as medidas sanitárias.

Atualmente, segundo último Boletim Epidemiológico, Alegrete tem 2. 308 casos positivos, 625 ativos e cinco pacientes no hospital.

São 1.653 recuperados e, dos ativos, 620 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados positivos de Alegrete. Dos 5 internados, 3 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.

Foram realizados 12.174 testes, destes, 9.599 negativos, 2.308 positivos e 267 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 641 pessoas. O Município está com 30 mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus.

Flaviane Antolini Favero