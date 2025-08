Hoje tem “O Baita Samba” no Caixeral: cinco horas de pagode com talentos de Alegrete

Share on Email

A entrada custa apenas R$ 10,00, um valor simbólico para curtir o talento da gurizada alegretense que está fazendo bonito na música. O evento começa às 17h, e o clima promete ser de festa do começo ao fim.

No palco, um time de peso formado por 12 músicos locais, apaixonados pelo samba, vai comandar a roda e contagiar o público com clássicos, sucessos do pagode moderno e composições autorais.

Confira os nomes que fazem parte dessa grande roda de samba:

Huillian Viana Daniel Juliano Willian Diego Rafael Christhian Thiago Gustavo Alexandre Henrique Tica Tica

Com organização da própria gurizada local, o evento valoriza os artistas da cidade e promove a cultura do samba como um espaço de encontro, diversão e orgulho alegretense.

Então já sabe: neste sábado, o compromisso é no Caixeral!

Traga sua energia, chame os amigos e venha curtir O Baita Samba!

🗓️ Data: Hoje, 3 de agosto

🕔 Horário: A partir das 17h

📍 Local: Clube Caixeral – Alegrete

🎟️ Entrada: R$ 10,00