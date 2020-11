Homem acorda com a casa em chamas no bairro Segabinazzi

Na madrugada deste domingo(1°), por volta das 3h, o alegretense Paulo Machado de 40 anos, acordou com a casa em chamas. Ele disse à reportagem que só deu tempo de colocar um cobertor nas costas e sair correndo, até mesmo com os pés descalços. Paulo comentou que a vizinha Elizandra Furquim, o acolheu.

Ainda segundo os Bombeiros, quando a guarnição chegou no endereço, às chamas já estavam muito altas e tinham tomado conta da residência. Além disso, o fogo estava atingindo uma casa ao lado. Uma parede de madeira e o banheiro tiveram avarias, porém, com o trabalho rápido da guarnição foi possível evitar que o fogo se propagasse e também destruísse a residência vizinha. Segundo informações dos Bombeiros foi necessário o uso de quase toda água do caminhão, quase 5 mil litros para conter o sinistro. Contudo, salvaram a casa da família ao lado. Não há informações sobre o que poderia ter originado o fogo.

Entretanto, a casa do Paulo ficou completamente destruída. Todos os seus pertences foram queimado. Ele, que trabalha com obras, servente entre outros “bicos”, disse que saiu apenas com uma calça e uma camiseta. “Toda ajuda é bem vinda, fiquei sem nada”. Quem puder auxiliar deve entrar em contato através do número 55 99928-4479 – Elizandra.

A equipe que atendeu a ocorrência estava composta pelos soldados Guerra, Quadros, Borges e Lucal na sala de operações. O incêndio foi no bairro Segabinazzi, Zona Leste em Alegrete.

Fotos: PAT – Flaviane Antolini Favero