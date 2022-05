Homem acusa atual namorado da ex de perseguição

A vítima destacou que, diariamente, o acusado faz ameaças e, na última semana, quando ele estava em uma rua central da cidade, o indivíduo o abordou e o chamou de corno, além de ter afirmado que iria matá-lo.

Diante do ocorrido, a vítima teria saído do local sendo perseguido pelo acusado que, após algumas quadras teria o despistado. O fato ocorreu no final da tarde do último sábado(7), ambos residem no mesmo bairro, conforme ocorrência policial.