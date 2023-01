Homem, acusado do homicídio nos Canudos no final do ano, foi preso pela BM

Share on Email

Foragido de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira(19), em Alegrete.

Conforme informações dos policiais, o indivíduo estava com mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete, em seu desfavor. Ele é suspeito de ser autor da brutal morte de Larissa dos Santos Menezes, de 25 anos.

A vítima foi morta com várias facadas pelo corpo, de forma cruel e sob a suspeita de ter sido espancada e violentada sexualmente. Laudos deverão apontar a existência ou não desses outros crimes.

O homicídio ocorreu na madrugada de sexta-feira(30), em dezembro de 2022.

O preso chegou a ser encaminhado à Delegacia de Polícia, no dia do crime, pois a polícia civil iniciou diligências tão logo teve conhecimento do homicídio. O homem foi ouvido e posteriormente liberado, em razão de que não se encontrava na casa quando a polícia militar chegou, portanto, foi realizado o pedido de prisão preventiva.

A prisão foi por meio dos policiais da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça.

O foragido tinha mandado de prisão em seu desfavor e é suspeito de ser autor do homicídio contra Larissa ocorrido em uma casa no bairro Canudos. Após a captura, o preso foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para as diligências de praxe e encaminhado ao Presídio de Alegrete.

O crime

Um homem de 51 anos, acionou a BM e relatou que saiu para comprar cigarro e quando retornou se deparou com Larissa Menezes caída dentro da casa, sem sinais vitais e com ferimentos de faca pelo corpo.

A vítima teria sido atingida por cerca de 20 facadas. Uma testemunha falou aos policiais que a vítima e um suspeito, de 37 anos, ficaram no residência, porém, o homem já não se encontrava no endereço. Até o momento, a informação é de que Larissa não teria nenhum relacionamento afetivo com o indivíduo que fugiu.

De acordo com informações, uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada por volta das 5h, no bairro Canudos. Larissa deixou mãe e filhas.