Homem agride a companheira duas vezes na mesma noite

Compartilhe















Vítima de 21 anos foi agredida pelo companheiro e solicitou Medidas Protetivas. Segundo boletim de ocorrência, na última semana, a mulher estava na casa do cunhado na companhia do acusado de 22 anos. O casal tem um filho de dois meses.

Em dado momento, depois de uma brincadeira entre todos, o companheiro passou a apertar o braço e a mão da vítima. Ela disse que estava machucando e pediu para que o mesmo parasse e, como o homem não obedeceu ela deu um chute para se defender, porém, foi empurrada contra um fogão e agredida com um soco no braço. Na sequência, a mulher jogou uma panela no companheiro que a agarrou pelos cabelos e jogou no chão, quando caiu, ele pisou em seu pescoço e foi detido pelo irmão. O acusado saiu da casa e a vítima foi atrás e tentou entrar em casa para retirar os pertences do bebê e, novamente foi agredida, sendo mais uma vez defendida pelo cunhado. A Brigada Militar foi acionada, mas o companheiro fugiu do local. O fato ocorreu no bairro Boa Vista. A vítima foi para casa de uma amiga.