Homem agride companheira e tenta matar idoso de 77 anos

A agressão inicial teria sido na esposa e, por ser questionado pelo idoso do motivo para tanta alteração, o indivíduo, de 27 anos, arremessou uma cadeira e depois deu um golpe com uma adaga para acertar a cabeça do homem. A vítima conseguiu se defender com o antebraço.

O descontrole do acusado iniciou por volta das 7h20min, de ontem(18). Conforme a Brigada Militar, a guarnição foi acionada no bairro Capão do Angico, Zona Leste de Alegrete, em razão de uma tentativa de homicídio contra um idoso.

No endereço, os policiais fizeram contato coma vítima de 77 anos. O idoso, declarou aos PMs que aluga uma casa nos fundos do seu pátio para o acusado e sua esposa. No início da manhã, a vítima percebeu que o indivíduo que é conhecido como “AGU”, estava agredindo a companheira e, decidiu intervir.

Contudo, assim que questionou o motivo das agressões, o acusado arremessou uma cadeira na cabeça do senhor e, na sequência desferiu um golpe com uma adaga que atingiu um dos braços do idoso que se defendeu com o membro superior.

Na sequência, “AGU”, fugiu. Os policiais encaminharam a vítima até a UPA onde foi medicada e realizado todos os procedimentos necessários. Depois, o idoso foi levado até a sua residência pela guarnição que, ao chegar na casa, soube que o acusado havia retornado e estava armado com uma faca intimando pessoas e dizendo que iria matar alguém.

Diante desta informação, como a casa do idoso fica na frente da residência do acusado, os PMs fizeram contato com a esposa de “AGU” que permitiu a entrada deles para que fizessem contato com o indivíduo.

O homem, de 27 anos, estava escondido embaixo de uma cama e a adaga foi localizada no chão da cozinha. O interior da casa estava todo revirado, com todos os móveis quebrados e alguns objetos pelo chão.

A ser encaminhado à Delegacia de Polícia, a Delegada Fernanda Mendonça determinou que fosse realizado o Auto de Prisão em Flagrante por Tentativa de Homicídio Doloso, quando há intenção de matar.

O idoso foi encaminhado ao Exame de lesão corporal em razão do ferimento no braço e também hematoma no olho.