Homem agride ex-namorada e foge da Brigada Militar

Jovem de 21 anos não aceita fim da relação e agride ex com socos em frente à residência da tia da vítima.

De acordo com o registro realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete, a vítima de 17 anos estava em frente à casa de uma tia, no bairro Progresso, conversando com uma amiga quando o ex chegou no endereço. O acusado pediu pra falar com ela e passou a acusar a ex-namorada, dizendo que ela o teria traído. Na sequência passou a agredi-la com socos, parando apenas quando a tia da vítima interferiu chamando a Brigada Militar. Ele saiu do local antes da viatura chegar. A tia da jovem destaca que o acusado não aceita o fim da relação que ocorreu há três semanas.

A jovem ficou com hematomas pelo corpo.