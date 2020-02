Homem, alcoolizado, não consegue o carro da companheira e parte para agressão

Mulher não libera carro para companheiro alcoolizado e o mesmo fica furioso e passa a agredi-la com palavras ofensivas. O casal estava em um evento e o segurança interveio no momento em que o acusado de forma descontrolada tentou agredir a mulher. O motivo foi em razão do mesmo pedir a chave do carro da vítima e a ela se recusar a entregar pois ele estaria embriagado. Depois do ocorrido a mulher foi para casa, sem o acusado. Pouco tempo depois ele chegou na residência e passou a bater nas portas e janelas, além de gritar e ofendê-la. Passado alguns minutos o homem desistiu e saiu do local.

No dia seguinte, a comunicante percebeu que a lataria do carro estava amassada, na parte traseira. Ela ressaltou que teve um relacionamento de aproximadamente quatro anos com o acusado.