Uma ocorrência inicialmente registrada como uma possível tentativa de homicídio terminou com a prisão em flagrante de um homem por ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, e violação de domicílio. O caso aconteceu por volta das 4h30 da madrugada deste sábado (21) e mobilizou uma guarnição da Brigada Militar.

A situação começou no Centro, quando o ex-companheiro de uma mulher apareceu no local apresentando diversos ferimentos e com sangue pelo corpo. Segundo o relato da vítima aos policiais, o homem chegou exigindo explicações e a acusando de ter enviado alguém para agredi-lo.

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Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram o homem nas imediações, apresentando um corte na cabeça. Diante dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Naquele primeiro momento, o delegado de plantão determinou o registro da ocorrência simples.

No entanto, a situação estava longe de terminar.

A mulher relatou ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro e demonstrava medo de retornar sozinha para casa. Diante da preocupação com sua segurança, a guarnição decidiu acompanhá-la até a residência.

Foi então que os policiais se depararam com uma nova situação: ao chegarem ao endereço, encontraram a casa arrombada.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram o homem escondido embaixo de uma escada. Diante dos novos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Após a análise da ocorrência, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, e violação de domicílio.