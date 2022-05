Homem ameaça funcionária de frigorífico por supostas irregularidades na empresa

Share on Email

Funcionária de um Frigorífico, em Alegrete, disse aos policiais civis que está sendo ameaçada e ofendida por um ex-funcionário do local.

A mulher realizou o B.O, na Delegacia de Polícia de Alegrete pois ressalta que há dias recebe mensagens ofensivas do acusado.

O homem alega que teria vídeos que comprovam irregularidades no abate e na qualidade de trabalho da empresa, contudo, a vítima acrescenta que todo o abate é realizado sob a fiscalização de um médico veterinário e da vigilância sanitária do Município, portanto, totalmente infundadas as ameaças.

Porém, diante das inúmeras mensagens com os conteúdos ofensivos decidiu fazer o registro como uma medida de segurança.

O acusado dos conteúdos seria um homem que trabalhou no frigorífico localizado na BR 290, em Alegrete.