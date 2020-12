Homem apresenta-se como policial para roubar residência

Compartilhe















Homem tem casa invadida por um indivíduo que se apresentou como suposto policial. Conforme ocorrência, na última semana, um Corsa vermelho parou em frente a sua residência, o carona desceu e entrou na casa. O indivíduo magro, alto e moreno, disse que seria policial e passou a revirar sua casa. Durante a ação que durou cerca de 10 min, o acusado encontrou um revólver desmuniciado, muito antigo,(não recorda mais detalhes). Além de roubar a arma, também levou a importância de 600 reais da vítima.

Enquanto o homem revirava a casa atrás de algum outro produto para roubar, uma mulher morena, acima do peso, entrou na residência com o comparsa. A vítima salienta que o casal saiu no carro já citado. A mulher que chamou o ladrão esteve em sua casa outras duas vezes. A primeira vez para pedir dinheiro e a segunda, o telefone emprestado. A vítima registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete. O fato ocorreu na região da Cidade Alta.