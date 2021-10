Homem armado assalta mercado na Zona leste e acaba preso pela Brigada Militar

O sétimo assalto dos últimos dias em Alegrete, aconteceu, na noite de quarta-feira(13), no bairro Promorar, Zona Leste.

O acusado, foi preso pela Brigada Militar que realizou buscas e, diante das características repassadas pelas vítimas, localizaram o assaltante, algumas quadras do local, cerca de 30 minutos depois do ocorrido.

O homem que já possui várias ocorrências, foi reconhecido pelos funcionários. Ele chegou no mercado, por volta das 18h e anunciou o assalto à mão armada.

Com o revólver em punho, que todo dinheiro do caixa fosse entregue a ele. No momento da ação do assaltante, uma cliente estava saindo do mercado, ele chegou de bicicleta e fugiu do mesmo jeito.

Além do caixa, no mercado também estava o filho do proprietário. Ninguém ficou ferido, porém, o relato foi de que o homem estava bastante agressivo e nervoso.

Assim que os policiais militares foram acionados através do 190, eles fizeram contato com as vítimas e olharam o sistema de videomonitoramento, onde foi possível identificar semelhanças com o acusado que já era conhecido das guarnições.

Assim que o indivíduo foi preso, em contato com as vítimas elas o reconheceram. Embora ele já não estivesse mais com a arma do crime e o valor que roubou, diante do testemunhal dos dois funcionários, a Delegada de Plantão, determinou prisão em flagrante por furto qualificado.

Até a noite de ontem, três postos de combustíveis, uma farmácia, um estabelecimento do ramo alimentício e um outro mercado foram assaltados à mão armada. Nos outros crimes, o modus operandi foi o mesmo. Uma dupla, um deles armado e sempre se passam por clientes de forma inicial. Ambos, homens fortes, altos e usam máscara e boné ou capuz.