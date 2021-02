Homem, armado, é preso em via pública por porte ilegal de arma de fogo

Compartilhe















Homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Alegrete. A prisão aconteceu no início da madrugada de sábado(13), no residencial Saint Pastous.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, policiais militares visualizaram o acusado de 21 anos em atitude suspeita, em via pública. Assim que a guarnição da Brigada Militar se aproximou, o indivíduo dispensou um objeto. O arremesso foi em direção ao pátio de uma residência nas imediações. Desta forma, foram realizadas buscas e um revólver calibre 38 encontrado. A arma de fogo estava municiada com seis cartuchos.

O acusado foi devidamente abordado e identificado. Entretanto, ele negou que o revolver fosse dele ou que tivesse realizado o arremesso no pátio. O homem foi levado à Delegacia de Polícia e o Delegado de Plantão determinou prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Depois de ouvido, ele seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.