Homem assalta, à mão armada, ônibus da Vaucher

De acordo com o proprietário da empresa, Gilson Vaucher, o registro foi realizado na manhã desta segunda-feira(17), na Delegacia de Polícia de Alegrete.

O fato ocorreu na linha do Circular 1, na noite de ontem(16), por volta das 23h. Segundo relato do empresário, um indivíduo estava correndo em direção à parada e o motorista parou. Ele embarcou próximo ao CIEP, no bairro Cohab Restinga, porém, o assalto teria ocorrido na avenida Caverá, no bairro Promorar.

Com uma faca em punho, ele anunciou o assalto e solicitou que o cobrador entregasse o dinheiro. Gilson ressalta que havia cerca de quatro passageiros e ninguém se feriu. O valor levado é em torno de R$100,00.

Depois da ação, o assaltante pediu para o motorista parar e desceu do veículo, próximo à Unipampa. O homem era moreno, estatura média, magro. Ele estava de camiseta cinza, bermuda jeans e um boné preto.