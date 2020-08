Homem ateia fogo em seu próprio supermercado para “manter seus clientes protegidos” do coronavírus

Compartilhe









19 Shares

Empresário teria consumido drogas antes do incidente

Edward Mason, sócio de um supermercado em Bruce Rock, na Austrália, ateou fogo em seu próprio negócio durante o auge da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em meados de março. Ele disse que estava “obcecado pelo vírus e sendo pressionado por clientes”.

Segundo a ABC News, Mason confessou que encheu três carrinhos de compra com papelão e incendiou os três. Em um primeiro momento, ele desejava se matar, mas acabou desistindo da ideia e se trancou em seu apartamento.

Além do supermercado, uma loja de ferragens de propriedade do irmão de Edward, que fica ao lado do estabelecimento, também foi danificada. A soma dos prejuízos gira em torno de AU$ 1 milhão (cerca de R$3,8 milhões).

De acordo com Edward, a decisão de queimar seu próprio negócio se deu porque ele via um pânico crescente em seus clientes, com o aumento de compra de produtos de higiene, principalmente de álcool em gel e desinfetantes.

Então, acabou decidindo provocar o incêndio para “proteger seus fregueses” do vírus, já que seu estabelecimento era o único do tipo na região.

Edward Mason foi julgado em um tribunal de Perth, a 240km de Bruce Rock, onde se declarou culpado por danificar intencional e ilegalmente um prédio por incêndio e condenado a um ano e quatro meses de prisão.

Porém, a pena foi suspensa porque ele confessou o crime e também admitiu que estava sob efeito de entorpecentes. Ele teria fumado oito cachimbos de maconha antes de provocar o incêndio, além de estar em frágil condição psicológica por conta da pandemia.

Fonte: Rede TV