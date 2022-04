Homem com arma em punho assalta mãe e filho no Parque dos Patinhos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A vítima havia saído do Parque de diversões, com o menor, e iria acionar um táxi para se deslocar até a sua residência. Segundo a mulher, um indivíduo que aparentava 20 anos, moreno, se aproximou e com uma faca em punho, exigiu que ela entregasse a bolsa e o celular.

Crioulistas de Alegrete e região realizaram seletiva para a Expointer

Com medo de que ele pudesse fazer algo contra a criança, a vítima entregou o celular, cerca de 200 reais, cartões de crédito e a bolsa com outros documentos pessoais.

o acusado saiu correndo em direção ao centro. A mulher não soube descrever mais detalhes pois o receio maior era de que o ladrão pudesse machucar a criança de quatro anos. Todavia, nas imediações há câmeras de videomonitoramento que podem auxiliar na identificação do acusado.

A mulher e o filho, não se feriram.