Homem com esquizofrenia, desaparecido em Santana do Livramento, é localizado em ônibus com destino a SC

A PRF havia sido informada pela família sobre o desaparecimento de um homem com 35 anos, de Santana do Livramento, que sofre de esquizofrenia. Eles estavam preocupados que o homem poderia ter saído de Santana do Livramento pois ontem havia recebido o auxílio doença e teria pego o dinheiro sem a família saber.

Os policiais comunicaram a situação para uma equipe da PRF em Pelotas, que abordou um ônibus que vinha de Santana do Livramento com destino a Florianópolis e localizou o homem. Ele estava muito nervoso, com medo e chorava em alguns momentos.

Os policiais entraram em contato com a família e o levaram até Bagé, onde a família saiu de Livramento e o encontro ocorreu na Unidade Operacional da PRF em Bagé, onde o homem foi entregue aos familiares.