Homem, com extensa ficha criminal, arromba casa de vizinho e é preso em flagrante pela BM no bairro Piola

Na manhã desta quarta-feira(4), um indivíduo de 27 anos foi preso em flagrante, pela Brigada Militar, no bairro Piola.

De acordo com informações da ocorrência, a guarnição recebeu denúncias de que o acusado teria arrombado a janela de uma residência e furtado um botijão de gás. Diante das características, os PMs foram até o endereço e constataram que uma janela estava arrombada e um familiar do proprietário, que estava no local, percebeu a falta do botijão.

Os policiais iniciaram buscas e foram até a casa do autor que fica próximo à vítima. Ele estava no local, assim como, o produto do furto. Diante da situação, foi questionada a procedência e o mesmo não soube explicar. Vulgo Bira, que tem uma extensa ficha criminal, incluindo furto, roubo, lesão corporal, ameaça, roubo a pedestre, indiciado por homicídio doloso e incêndio criminoso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.