Homem com mandado de prisão é preso durante patrulhamento em bairro de Alegrete

Durante patrulhamento ostensivo preventivo na tarde de quarta-feira (2), patrulha rural tomou conhecimento sobre um mandado de prisão em desfavor de um homem, expedido pela Vara Criminal de Alegrete, por crime previsto no artigo 157 do Código Penal(roubo) com pena de 15 anos, 2 meses e 8 dias em regime fechado.

Enquanto realizava ronda no bairro Saint Pastous, a guarnição visualizou o indivíduo em frente à residência, indicada. Foi realizada abordagem e cientificado do mandado de prisão. O homem foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de praxe e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro do fato.