Homem com mandado de prisão por roubo é preso nas Pedreiras

Nos últimos dias, vários foragidos da Justiça foram apresentados na Delegacia de Polícia, pela Brigada Militar.

As ações são recorrentes e, mais uma vez, no final da tarde de terça-feira(2), uma guarnição, durante o patrulhamento ostensivo, abordou um indivíduo de 33 anos no bairro Pedreiras.

Durante a abordagem, os policiais identificaram no sistema integrado da polícia que ele encontrava-se como foragido do sistema prisional desde 10/04/22 e possuía um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela Comarca de Alegrete pela lei 2848, Art 157 (roubo).

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete.