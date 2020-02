Homem, com revólver furtado, é preso por porte ilegal de arma

Homem, 30 anos, foi preso pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo, no Centro de Alegrete.

A guarnição foi acionada através do 190 depois da denúncia de que um homem teria invadido, armado, uma casa na rua Barros Cassal. Ele estaria ameaçando o proprietário com uma arma em punho.

No endereço, os policiais visualizaram dois indivíduos conversando em frente à residência. No momento em que a guarnição se aproximou, perceberam que o acusado colocou a mão na cintura e jogou a arma para trás de um muro. Os policiais identificaram as partes e questionaram a vitima o que estaria acontecendo. Ela informou que estavam conversando sobre uma dívida de um veículo que ele comprou do acusado.

Ao realizarem buscas, os policiais localizaram a arma, um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos intactos. No sistema integrado da polícia também foi constatado que a arma estava com registro de furto realizado na cidade de Uruguaiana. O acusado foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Polícia. Em contato com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete foi determinado fiança de 20 mil reais.