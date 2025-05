Homem com tornozeleira eletrônica é preso com munições na Zona Leste

Com base nas informações, os policiais intensificaram a vigilância na região e localizaram um homem com as características repassadas, que transitava a pé pela rua Albino R. Severo, nas imediações do bairro Airton Sena. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito teria arremessado um saco plástico em direção a um terreno.

Durante a abordagem e a averiguação do material, foram encontradas 12 munições calibre .38, cinco munições calibre 9mm, duas munições calibre .32 e uma balança de precisão. O abordado não soube ou não quis informar a origem dos objetos.

Diante do material apreendido, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a delegada Fernanda Mendonça determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) por porte irregular de munição de uso permitido e restrito.