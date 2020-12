Homem com tornozeleira eletrônica, foragido da justiça, é preso pela BM

Brigada Militar é acionada no bairro Saint Pastous devido a uma possível violência doméstica e constata que o acusado estava foragido da justiça.

Na noite de sexta-feira(11), uma guarnição da BM foi acionada através do 190, na Zona Leste. No endereço, a vítima de 18 anos disse que o irmão, que estava em regime domiciliar com tornozeleira teria a ameaçado depois que ela o alertou sobre o horário limite de estar em frente à residência. De acordo com a mulher, o irmão ficou furioso quando ela disse que já havia passado de 19h, horário limite para ele ficar em frente à casa. O apenado disse que iria pegar uma faca e a ameaçou. Durante a ocorrência, os policiais constataram que o mesmo estava com um mandado de prisão em seu desfavor. O indivíduo de 20 anos foi levado à Delegacia de Polícia e posteriormente ao Presídio de Alegrete.