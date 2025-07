Homem dá 20 facadas em jovem após encontro marcado pelas redes sociais

Uma jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite de segunda (14), na Praça do Oreco, no Bairro Tancredo Neves.

Segundo a Brigada, a jovem havia marcado um encontro com um homem através do Instagram. No local, os dois se desentenderam, e ele a atacou com cerca de 20 facadas, atingindo principalmente o rosto e o peito.

Mesmo ferida, a jovem conseguiu pedir ajuda a moradores da região e foi levada ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Seu estado de saúde é estável.

Durante a fuga, o agressor ainda levou o celular e a bolsa da vítima. Ela conseguiu descrever as características do homem para a Brigada e disse que ele pode morar no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Fonte: Bei