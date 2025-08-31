Homem de 26 anos é preso por esfaquear colega de trabalho durante briga em Alegrete

Na madrugada deste domingo (31), por volta de 1h30, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência no bairro Ibirapuitã, em Alegrete. Segundo informações da corporação, a briga envolveu dois colegas de trabalho que residem em uma casa cedida pela empresa onde atuam.

De acordo com o relato, ambos estavam em visível estado de embriaguez quando iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Durante o conflito, um dos envolvidos, um homem de 24 anos, se recolheu ao quarto e deitou na cama. Nesse momento, foi surpreendido pelo colega, de 26 anos, que investiu contra ele armado com uma faca.

A vítima conseguiu se esquivar do golpe que mirava o peito, mas acabou atingida na região escapular direita (próxima ao ombro). Ferido, o jovem foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e, após os cuidados, foi liberado.

O agressor foi preso no local e teve a faca apreendida. Conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

A Polícia Civil segue com a investigação do caso.