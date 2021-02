Homem de 31 anos é preso pela PRF na BR 290; Criminoso tentou escapar informando um nome falso

Compartilhe















Procurado pela justiça por tráfico de drogas foi preso pela PRF. Criminoso que tentou escapar informando um nome falso.

Na noite desta sexta-feira, 19, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um criminoso procurado pela justiça por de tráfico de drogas. O homem estava num Fiesta na BR 290, em Uruguaiana.

Durante policiamento ostensivo na rodovia, policiais rodoviários federais abordaram um Fiesta com placas de Santa Catarina, com cinco ocupantes. Eles disseram que iam de Uruguaiana a Santana do Livramento para uma festa. Logo no início dos procedimentos de fiscalização, os policiais verificaram que o condutor portava uma pequena quantidade de maconha, cerca de seis gramas, o que ensejou buscas pessoais e veicular mais apuradas.

Ao ser solicitada a documentação de um dos passageiros, ele informou o nome de outra pessoa, contudo os PRFs encontraram um documento dele com foto no interior do carro, e ao ser feita consulta nos sistemas, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele já tinha sido alvo da própria PRF e da PC em outra operação, a Centurião, em setembro do ano passado.

O motorista, 31 anos, de Santa Catarina, que portava a droga, e o procurado pela justiça, 41 anos, de Uruguaiana, foram conduzidos à Polícia Civil local. O primeiro responderá em liberdade pelo crime de porte de drogas para consumo; já o segundo foi recolhido ao sistema prisional.