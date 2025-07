Homem de 34 anos é vítima de tentativa de homicídio no bairro José de Abreu

Share on Email

Conforme as informações preliminares, ele estava em casa quando saiu sem dizer para onde iria. Tempos depois, retornou gritando que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo.

A esposa o levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele apresentava um ferimento nas costas e, de acordo com a Brigada Militar, estava estável no momento do atendimento.

O indivíduo não falou nada sobre a autoria do disparo ou detalhes das circunstâncias do ocorrido. O caso ocorreu no bairro José de Abreu e foi registrado pela Brigada Militar na Delegacia de Polícia.