Homem de 36 anos morre atropelado por trem em Dilermando de Aguiar

Um homem morreu atropelado por um trem em Dilermando de Aguiar, na Região Central do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, Vanderson Buss, de 36 anos, foi atingido pela locomotiva na zona urbana da cidade.

O maquinista parou o trem depois do atropelamento. O condutor informou à polícia que teria emitido alertas sonoros e freado os vagões na tentativa de evitar o atropelamento. No entanto, em função da velocidade, não foi possível parar a tempo.

O corpo da vítima foi levado para necropsia no Instituto Médico-Legal de Santa Maria. A polícia trabalha com a hipótese de que a vítima pudesse estar alcoolizada e adormecida sobre os trilhos.

