Homem de 44 anos precisa reencontrar os familiares em Alegrete

Na noite de ontem(16), um homem bateu na porta de uma residência na Avenida Doutor Lauro- Centro. O pedido foi de um prato de comida e, desta forma, foi atendido e recebeu também atenção.

A filha do casal, proprietário da residência, conversou com o alegretense. Ele disse que há muitos anos saiu de Alegrete e foi residir em Santana do Livramento, mas retornou poucos dias atrás.

A jovem que procurou a reportagem disse que o relato do homem foi de que, durante os anos longe de Alegrete, perdeu o contato com os familiares e, desde que retornou não conseguiu reencontrar ninguém, por esse motivo, está ficando na Estação Rodoviária e/ou Praça Getúlio Vargas e General Osório.

“A minha família ficou toda aqui, mas agora não sei do paradeiro deles. Procuro pelos meus irmãos que são sete(mas não disse nomes) ou minha mãe Maria Luiza (não sei se é viva ainda), meu nome é Jeferson Romário Moreira da Costa, tenho 44 anos.

No momento estou morando na rua, fico pela rodoviária ou na praça Nova. Não procurei pela Assistência Social ou albergue. Se alguém tiver como auxiliar a encontrar meus familiares, agradeço. Estarei em um desses locais” – falou.

A filha dos moradores(Liege), disse que conversou com Jeferson e ele autorizou a publicação para reencontrar a família.