Homem de 50 anos é preso em flagrante após ameaçar mãe de 74 anos no Centro de Alegrete

De acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, a equipe foi acionada pela sala de operações após denúncia da vítima sobre um possível desentendimento familiar. No local, os policiais abordaram o acusado no momento em que ele saía da residência portando uma faca de cozinha e uma garrafa de cachaça.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A idosa relatou aos policiais que o filho havia feito ameaças e proferido xingamentos contra ela e outro filho. Ainda segundo a vítima, o homem teria quebrado o celular dela no dia anterior, além de, na noite do mesmo dia, ter chutado a porta da casa da ex-cunhada e ameaçado de morte o filho dela. A mulher também informou que o acusado é usuário de entorpecentes, já passou por diversas internações e frequentemente a ameaça para conseguir dinheiro, dizendo que pretende expulsá-la de casa.

Diante dos fatos, o acusado e a vítima foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.