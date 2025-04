Homem de 55 anos é preso em Alegrete por abuso sexual contra sobrinha-neta de 5 anos

Share on Email

Foi feito registro de ocorrência pelos familiares da menor relatando o abuso sexual sofrido por ela, a qual contou para sua genitora sobre o ocorrido. Após investigação e coleta de elementos que indicavam a prática do crime, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão do investigado, o que foi deferido, e o mandado de prisão cumprido pelos policiais hoje no bairro Ibirapuitã. O investigado também foi interrogado e o inquérito, em breve, será concluído. Ele já possuía antecedentes policiais por outro estupro de vulnerável.

Após as diligências de praxe, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete (sigilo garantido):

(55) 3427-0300 (plantão)

(55) 98451-1689 (WhatsApp)