Homem de 64 anos é encontrado morto no banheiro da casa

Compartilhe















Idoso foi encontrado sem vida por um vizinho. Na manhã de segunda-feira(31), a Brigada Militar foi acionada no bairro Saint Pastous, em Alegrete, devido ter sido localizado um cadáver.

No endereço, a informação dos vizinhos foi de que estranharam a ausência do morador e por esse motivo uma das testemunhas foi até a residência e o encontrou caído no banheiro.

O homem de 64 anos foi identificado como Jorge Roberto Prates de Avila. Ele residia sozinho e não havia sinais de luta ou de lesões.

Além da Brigada Militar, a Polícia Civil esteve no endereço e fez o levantamento fotográfico. O Samu foi acionado, a morte constatada e o corpo removido ao IML da Santa Casa de Alegrete pela Funerária Angelus.

Tudo indica que Jorge tenha sofrido um mal súbito e faleceu no local. O corpo iria passar por necropsia para que a causa da morte fosse identificada. No registro da Delegacia de Polícia, ainda, não havia o resultado do laudo.