Homem, de aniversário, é assassinado a tiros enquanto comemorava 41 anos

Alegrete registrou na noite deste sábado(8), o quinto homicídio do ano de 2020. O crime ceifou a vida de um trabalhador e pai de família no bairro Sepé Tiaraju.

Uma tragédia em um dia de comemoração. Evaldo Nunes Rodrigues foi morto com um tiro no peito, no dia em que completava 41 anos e véspera do Dia dos Pais.

O autor foi preso pela Brigada Militar e passou por atendimento médico, na UPA, devido a ferimentos na mão direita.

Segundo a Brigada Militar, a guarnição foi acionada na UPA com a informação de um óbito em razão de um disparo de arma de fogo. Os policiais chegaram no local e tiveram conhecimento de que a vítima estava comemorando o aniversário com a família, quando o filho saiu para buscar mais cerveja. Neste intervalo, o autor, preso em flagrante pela BM, da rua passou a olhar fixamente para o interior da residência de Evaldo, que fica no bairro Sepé Tiaraju. Assim que ele percebeu a atitude suspeita do vizinho, saiu para chamar sua atenção. Momento em que o homem efetuou os disparos.

Um deles atingiu o peito de Evaldo que chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu ao dar entrada na UPA.

Durante o momento em que o indivíduo realizava os disparos, o filho da vítima estava retornando e saiu em defesa do pai. Ele e o autor entraram em luta corporal e o jovem, que ficou ferido de raspão na cabeça com um disparo, cortou os dedos da mão direita do agressor. Ele derrubou o revólver calibre 38 e fugiu.

A arma foi encontrada pela esposa da vítima e entregue aos policiais. Todas as munições (6),estavam deflagradas.

O autor foi preso assim que deu entrada na UPA pelas guarnições que já estavam no local.

Ele foi reconhecido pelos familiares da vítima. O preso já tinha passagens pela polícia. O filho da vítima foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Evaldo, segundo informações, era um homem trabalhador e excelente pai de família. A vítima trabalhava em uma borracharia, era uma pessoa do bem que há mais de 20 anos realizava ações solidárias no bairro com ajuda da esposa, familiares e amigos.

Duas datas que ficarão para sempre marcadas na vida desta família que iria celebrar a vida e, posteriormente, o Dia dos Pais.