Homem denuncia a mulher por maus tratos e violência psicológica

Homem de 34 anos fez registro na Delegacia de Polícia de Alegrete por sofrer violência psicológica da, agora, ex- mulher.

A vítima disse que tinha um relacionamento de seis anos com a acusada e, há dois reside em Alegrete com ela. O casal tem uma filha.

Acontece que no dia 20 deste mês, ele foi a Uruguaiana visitar os outros dois filhos e, quando chegou na cidade recebeu mensagens da companheira que não seria bem vindo em casa e que não retornasse mais.

Diante das mensagens, o homem chegou em Alegrete e foi para casa de um amigo. Posteriormente foi até à residência para ver a filha do casal e também retirar seus pertences. Contudo foi impedido pela, agora, ex e acabaram entrando em luta corporal. A vítima também ressaltou que vivia sob violência psicológicas da acusada que o fez fazer exames de DNA dos filhos de Uruguaiana o que provocou uma situação muito complicada com a outra ex, mãe das crianças, que reside naquele Município. O registro foi realizado na última segunda-feira na DP.