Homem desaparecido de comunidade terapêutica é localizado

Alegrete Tudo

Depois de ter a notícia de que, por meio de um post do PAT, uma mulher realizou o sonho de reencontrar a irmã que não tinha notícias há mais de 42 anos, a reportagem recebeu informações dos familiares do alegretense Edir Castro Ramos de 56 anos, de que ele foi localizado.

Há mais de uma semana, eles o procuravam de forma intensa e estavam desesperados. E, na noite de sexta-feira, realizaram a solicitação para o Alegrete Tudo, realizar uma postagem.

No início da noite, a família recebeu o contato de uma pessoa destacando que o alegretense está em São Luiz Gonzaga. Ele está bem e foi um alívio diante da preocupação.

Os familiares agradecem a todas as pessoas que compartilharam e de alguma forma auxiliram nas buscas.

Relembre:

Edir teria saído da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Gideões, em Santiago, e desapareceu.

O alegretense estava há 40 dias internado no local devido ao problema de saúde, ele é alcoólatra. No dia em que sumiu, Edir estava com camisa vermelha e calça verde.

Os familiares disseram que o alegretense é um homem trabalhador e por mais de cinco anos esteve, inclusive na Argentina, todavia, o problema de saúde devido ao alcoolismo o fez sair do país vizinho.