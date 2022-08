Homem desaparecido em Alegrete; família está desesperada

Desde a manhã de ontem(3), por volta das 10h, o alegretense Nivaldo Wagner, de 61 anos, saiu do prédio onde reside, na Praça General Osório, de caminhonete, uma Saveiro placas IWC7B96 e desapareceu.

De acordo com a filha Naiara Rodrigues, ela ficou sabendo à tarde do sumiço do pai, em razão de que ele faltou a um compromisso(consulta em um dentista). Naiara foi ao apartamento de Nivaldo e sem sucesso de localiza-lo verificou o sistema de videomonitoramento do prédio.

Leia Mais:Pensão alimentícia: saiba quando o valor pode ser alterado

Pelas imagens, ela constatou que ele saiu do prédio por volta das 10h com uma jaqueta verde, calça jeans e tênis, dirigindo o veículo. A família está desesperada.

Desde ontem à tarde, incansavelmente, estão procurando pelo idoso.