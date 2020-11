Homem descumpre Medidas Protetivas, é preso e recolhido ao Presídio

Na madrugada do último dia 16, um homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar, por descumprimento de Medidas Protetivas.

Segundo informações da ocorrência, a vítima acionou a guarnição pois estava sentindo-se perseguida pelo ex-companheiro. De acordo com os policiais, no endereço citado, os PMs visualizaram próximo da casa da mulher, um veículo de propriedade do acusado. Ao ser abordado, ele disse que estava no local pois havia faltado combustível.

Porém, a vítima comentou que ele estava há mais de uma hora no local e que foi em direção à residência, na companhia de um outro homem. Ela sentiu-se ameaçada, sendo que já tem Medidas Protetivas contra o acusado.

Foi verificado que mais dois homens o acompanhavam. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia e, em contato com o delegado de Plantão, determinado prisão em flagrante por descumprimento de Medidas Protetivas. Depois de ouvido, foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.