Homem descumpre prisão domiciliar e é levado à Delegacia

Durante a identificação, foi constatado que o indivíduo estava em prisão domiciliar e deveria estar em seu endereço designado.

Segundo informações obtidas no local, o homem em questão estava descumprindo as condições impostas pela prisão domiciliar, o que levou à intervenção das autoridades. Diante da constatação da violação das regras, os policiais conduziram o apenado até a Delegacia de Polícia para o registro formal do fato.