O crime de lesão corporal aconteceu na madrugada de sábado(14), no Centro, em Alegrete.

A guarnição da Brigada Militar foi acionada por vizinhos que ouviram gritos e barulho de objetos quebrando ou sendo arremessados.

No endereço, os PMs perceberam que no interior da casa havia uma briga e, ao entrarem na casa se depararam com o idoso caído no chão e o neto arremessando objetos sobre o homem de 66 anos que também apresentava lesões na cabeça e na orelha.

De imediato, o agressor foi imobilizado e a irmã de 14 anos disse aos policiais que também tinha sido vítima do irmão.

Na sequência a mãe do acudado chegou na casa e informou que o filho tinha a agredido com puxões de cabelo, socos e pontapés, na frente da residência. Ao conseguir fugir saiu para pedir socorro.

Além da agressão física em três membros da família sendo o avô de 66 anos, a mãe de 43 anos e a irmã de 14, o indivíduo também promoveu uma verdadeira quebradeira no interior da casa, danificando muitos objetos.

Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia onde foi determinado pelo Delegado de Plantão, prisão em flagrante pelo crimes de lesão corporal e Lei Maria da Penha. Depois de ouvido, o acudado foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.