Homem ‘desfila’ na rua vestido apenas com uma máscara nas partes íntimas; veja foto

Ele foi identificado como atleta de parkour, mas não se explicou sobre atitude inusitada.

O atleta de parkour Tim Shieff resolveu dar um passeio pela Oxford Street, rua de lojas em Londres, na Inglaterra, de uma maneira bastante inusitada. Ele estava vestido apenas de máscara – e ela não estava no rosto. Ele mesmo compartilhou imagens do “passeio”.

As imagens foram publicadas pela imprensa britânica e agências, segundo o G1, e localizaram o homem. Ele, no entanto, não explicou porque saiu com o objeto cobrindo as partes íntimas, sem nenhuma outra peça de roupa.

O objeto é item obrigatório em lojas e estações da Inglaterra, que teve mais de 45 mil mortes causadas pelo coronavírus. “Ao passarmos para a próxima fase de retirar restrições ao público, é vital que continuemos a fazer compras com segurança para que possamos aproveitar o máximo do nosso varejo neste verão”, disse Matt Hancock, secretário de saúde britânico segundo o jornal “The Guardian”.

Fonte iBahia