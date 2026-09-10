Homem é acusado de descumprir medida protetiva e entrar no pátio da ex-companheira

Uma mulher que possui medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro relatou à Brigada Militar que ele teria descumprido a determinação judicial ao entrar no pátio de sua residência durante a madrugada do dia 9, n o bairro Vila Nova, em Alegrete.

O caso foi registrado durante uma ação da Operação Mulher Segura III, realizada pela Brigada Militar com o objetivo de ampliar as visitas de acompanhamento às mulheres protegidas pelo Programa Maria da Penha e reforçar a fiscalização das medidas protetivas.

De acordo com o registro policial, a guarnição responsável pela ocorrência realizou uma visita de fiscalização à mulher protegida. Durante o atendimento, ela relatou que o ex-companheiro esteve no pátio de sua residência por volta da meia-noite.

Segundo o relato apresentado aos policiais, a mulher deseja que sejam adotadas providências pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A ação integra a Operação Mulher Segura 2026, que busca ampliar a atuação preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de contribuir para a redução dos índices de feminicídio.

O suposto descumprimento da medida protetiva deverá ser apurado pelas autoridades competentes. O registro da ocorrência e o relato apresentado pela vítima não representam, por si só, uma conclusão sobre eventual responsabilidade criminal do homem citado no caso.