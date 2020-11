Um homem, de 56 anos, agrediu um vizinho, de 44 anos, depois de um desentendimento em razão do volume do som e algazarra.

O acusado disse aos policiais que depois do diálogo, não dar certo, e horas de som alto e gritaria dos vizinhos, ele desligou a chave do contador da casa.

Porém, o vizinho ficou muito incomodado com sua atitude e foi tirar satisfação. Os dois discutiram e o acusado agrediu a vítima com um “estouro” de facão na orelha.

A briga foi na rua Vasco Alves próximo aos trilhos. O acusado manteve a versão que foi até a casa do vizinho e desligou o contador da luz, pois o mesmo estava com som alto e ingerindo bebida alcoólica com a esposa.

Entretanto, assim que percebeu que estava sem luz em razão da atitude do vizinho, a vítima foi acertar “as contas” com o mesmo e sofreu agressão, sendo atingido com o facão na orelha direita. Foi feito registro no local, pela Brigada Militar, e agendada audiência. O fato aconteceu por volta das 7h de domingo (8).