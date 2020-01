Homem de 42 anos fez registro na Delegacia de Polícia depois de receber ameaças de morte do esposo de uma ex. Ele disse aos policiais que na manhã de domingo, recebeu mensagens de áudio do acusado, via WhatsApp.

A vítima descreveu ainda que há tempos teve relacionamento com a atual companheira do homem citado como autor das ameaças. Ele ressalta que somente durante a manhã foram três áudios. O registro foi realizado por ameaça e a vítima orientada quanto ao prazo de representação criminal.