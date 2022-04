Homem é atropelado e agredido em Passo Fundo

Um homem de 48 anos foi atropelado e agredido posteriormente, na manhã de domingo (3), em Passo Fundo, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Um jovem de 18 anos, que dirigia o veículo que atropelou o homem foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento ocorreu na Avenida Brasil, no Centro da cidade. O homem relatou que estava correndo no acostamento da avenida quando foi atingido por um veículo.

Depois da colisão, o carro se acidentou, batendo em uma árvore no canteiro central da via. Imagens de câmeras de segurança (veja acima) mostram os ocupantes do carro saindo do veículo e indo até o homem, quando começa uma discussão. Um deles passa a agredir o atropelado.

O motorista do carro, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Ele não teve fiança concedida em razão dos agravantes de lesão corporal culposa e por dirigir sem CNH, segundo a polícia.

O suspeito ainda tentou fugir e foi contido por policiais. Os outros dois ocupantes do carro fugiram a pé.

A investigação preliminar da polícia indica que os envolvidos não se conheciam, porém a delegada Daniela Minetto espera ouvir o testemunho do homem atropelado para entender a situação. Ele segue internado no hospital, mas sem lesões graves.