Homem é baleado com cinco tiros e morre no hospital em Alegrete

A vítima foi alvejada com no mínimo cinco disparos de arma de fogo, conforme registro policial.

Na madrugada, desta segunda-feira(4), por volta da 1h, a guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Piola devido a denúncia de que um homem havia sido baleado.

Diante da informação, os policiais foram ao bairro e fizeram contato com um familiar na casa do irmão da vítima, que foi identificada como Alessandro ferrão da Silva de 41 anos. O relato foi que ele havia sido conduzido à Santa Casa.

No hospital, os PMs foram informados que Alessandro deu entrada com ferimentos de arma de fogo, sendo, quatro nas costas e um no braço. Ele estava inconsciente e seria encaminhado à cirurgia.

De acordo com informações da Polícia Civil, nesta manhã, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O irmão que o acompanhava disse que Alessandro chegou na residência já ferido e não conseguiu falar nada. Desta forma, não sabia mais detalhes do que ocorreu. Foram realizadas buscas, porém, o veículo informado, não foi localizado.

Este é o sétimo homicídio registrado no ano de 2021 em Alegrete. Alessandro tinha passagens pela Polícia.