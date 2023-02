Homem é brutalmente agredido em Alegrete

De acordo com testemunhas, a vítima estaria em via pública, a pé, com um casal. Em determinado momento, teria ocorrido uma discussão e os suspeitos agrediram o homem com pedradas e socos.

Ao cair na calçada, a vítima sofreu golpes que a deixou com cortes profundos na cabeça. O Samu foi acionado, assim como, a Brigada Militar.

Até o momento, a ocorrência estava em andamento e não há mais detalhes sobre o que pode ter motivado a violência. O homem, que aparenta 35 anos, perdeu uma quantidade considerável de sangue.

O fato ocorreu na rua Demétrio Ribeiro cruzamento com a rua Tiradentes. Na calçada, havia evidências, conforme o rastro de sangue, que o trio subia a Demétrio, até que a vítima caiu na calçada e não teve mais condições de andar e foi socorrida inicialmente por populares.

O casal teria fugido a pé. Nas imediações há câmeras de videomonitoramento que podem auxiliar na identificação dos agressores.